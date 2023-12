Justiça francesa estende em 2 meses procedimento que protege ativos da Casino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 16:00 Para compartilhar:

A Justiça francesa estendeu em dois meses o chamado “procedimento de salvaguarda” da Casino Guichard-Perrachon e de seis subsidiárias, em um processo que protege os ativos de uma empresa que atravessa reestruturação financeira. Segundo comunicado da companhia, divulgado nesta segunda-feira, 11, a Corte Comercial de Paris ampliou o prazo de 25 de dezembro para 25 de fevereiro de 2024.

O endividado grupo varejista francês negociou débitos com credores sob intermédio do sistema judiciário do país, no “procedimento de conciliação”. Em julho, o grupo fechou acordo de injeção de capital com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

Hoje mais cedo, a Casino já havia informado que pretende manter uma participação minoritária no Grupo Pão de Açúcar, caso os planos de oferta primária de ações sejam concretizados. A empresa revelou ainda que o processo de venda do colombiano Éxito para o Grupo Calleja começará na próxima segunda-feira, 18.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias