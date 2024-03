Justiça Federal de Santos emite mandado para prisão imediata de Robinho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/03/2024 - 19:17 Para compartilhar:

A Justiça Federal de Santos emitiu na noite desta quinta-feira, 21, o mandado de prisão contra Robinho. A ordem foi assinada pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva e encaminhada à Polícia Federal (PF), que deve executar o pedido a qualquer momento e decretar a prisão do jogador.

A defesa de Robinho chegou a entrar, na própria noite de quarta-feira, com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar a prisão imediata do jogador. Nesta quinta-feira, 21, o ministro Luiz Fux foi sorteado como o relator do processo e, no início da noite, negou o pedido. A defesa queria a suspensão da pena e que o jogador aguardasse o trânsito em julgado da discussão, quando não há mais a possibilidade de recurso.

Mais cedo, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, enviou à Justiça de Santos ofício sobre a decisão do julgamento realizado pela Corte no dia anterior que determinou que Robinho cumpra ‘de imediato’ a pena de 9 anos de prisão à qual foi condenado na Itália por estupro de uma mulher albanesa em 2013. Ele alega inocência.

No documento, a ministra destaca que o pedido da Justiça italiana, para que o jogador cumpra no Brasil a pena, foi deferido pela maioria dos ministros que participaram do julgamento no STJ. Ao todo, foram 11 votos: nove a favor e dois contra.

