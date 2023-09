Justiça exclui viúva do testamento de Tom Veiga, o Louro José, e herança é dividida somente com os filhos

Caio Spechoto - da redaçãoi Caio Spechoto - da redação - https://istoe.com.br/autor/caio-spechoto-da-redacao/ 04/09/2023 - 14:30 Compartilhe

A Justiça determinou que a herança de Tom Veiga, que interpretava o papagaio Louro José, morto há quase três anos, fosse dividida apenas com os seus quatro filhos, excluindo a viúva do ator.

A sentença foi proferida na semana passada e pôs fim na batalha judicial que vinha sendo travada com a viúva, Cybelle Hermínio da Costa, com quem Tom foi casado por oito meses.

A Justiça determinou a anulação do testamento deixado por Tom. Nele, Cybelle detinha 50% dos bens do intérprete do Louro José. Os outros 50% eram divididos pelos quatro filhos dele, sendo 12,5% para cada um. Com a nova decisão da Justiça, os filhos ficam com 100%, e Cybelle sem nada.

Cybelle detinha 50% dos bens do ator, ficando a outra metade para ser dividida entre os filhos, o que corresponde a 12,5% para cada um dos quatro herdeiros. Porém, a Justiça determinou a anulação do testamento deixado por Tom Veiga, passando 100% para os filhos.

Tom e Cybelle foram casados por oito meses. O relacionamento acabou dois meses antes dele morrer e o divórcio estava previsto para sair quatro dias após a sua morte.

O intérprete de Louro José sofreu um AVC fatal em novembro de 2020. Três dias antes de sua morte, ele enviou um áudio a um amigo avisando que tiraria a ex-esposa do testamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias