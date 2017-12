Justiça espanhola mantém ex-vice-presidente catalão na cadeia

MADRI, 4 DEZ (ANSA) – O Tribunal Supremo da Espanha decidiu nesta segunda-feira (4) manter na cadeia o ex-vice-presidente da Catalunha Oriol Junqueras e o ex-ministro do Interior Joaquim Forn, presos sob a acusação de “rebelião” durante o processo de independência.

Os dois líderes pró-independência, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, detidos cerca de uma semana antes do referendo separatista, no fim de outubro, também foram mantidos em regime fechado.

Outros seis ex-ministros – Raul Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Borràs e Jordi Turrul – foram colocados em liberdade.

Segundo o juiz Pablo Llarena, há o “risco de fuga e de reiteração do delito” caso Junqueras e Forn – além dos dois Jordis – sejam recolocados em liberdade.

No entanto, o anúncio da decisão ocorre a poucas horas do início formal da campanha política para as eleições catalãs, marcadas para o próximo dia 21. Junqueras lidera a lista do ERC para o pleito, enquanto Sanchez é o “número dois” da lista do Junts Per Catalunya (JxCat), liderada pelo ex-presidente catalão Carles Puigdemont, que atualmente está no exílio em Bruxelas. (ANSA)