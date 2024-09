Justiça Eleitoral determina que Marçal apague publicação em que acusa Nunes de agredir esposa

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 17/09/2024 - 17:23 Para compartilhar:

O juiz eleitoral Murillo d’Ávila Vianna Cotrim, do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral), determinou nesta terça-feira, 17, que o candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) apague de suas redes sociais uma publicação em que acusa o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, de agredir sua esposa, Regina Nunes.

No material compartilhado — que não está mais no ar –, o ex-coach afirmou que o adversário teria de explicar se agrediu a primeira-dama de “mão fechada ou aberta”. Para o magistrado, a imputação foi “ofensiva e falsa”, pois não corresponde aos fatos do caso que envolve o prefeito.

Caso explorado

Em fevereiro de 2011, a primeira-dama registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa de Mulher relatando sofrer ameaças do marido, conforme registrou a Secretaria estadual da Segurança Pública. Na campanha deste ano, Nunes disse que o boletim foi “forjado”.

No debate desta terça-feira, 17, promovido pelo canal RedeTV! e pelo portal UOL, o candidato do PRTB voltou a acusar o oponente de agredir a esposa e afirmou ser o único candidato homem que “protege as mulheres”.

Em seguida, a primeira-dama publicou um vídeo nas redes sociais em defesa do marido. “Meu nome foi citado por um M de mentiroso: Marçal. Ele citou meu nome perguntando se meu marido me batia com uma ou com duas mãos. Não, Pablo. Meu marido nunca me bateu”, disse Regina.