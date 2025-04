Justiça dos EUA decide contra Google em caso de monopólio

WASHINGTON, 17 ABR (ANSA) – Uma juíza distrital federal dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira (17) que o Google monopolizou injustamente as tecnologias de publicidade online.

A decisão da magistrada Leonie Brinkema poderá abrir caminho para a formulação de um pedido para que a empresa americana desmembre seus produtos de publicidade.

“O Google deliberadamente empreendeu uma série de ações anticompetitivas para adquirir e manter poder monopolista nos mercados de servidores de publicidade”, afirmou Brinkema em seu documento de 115 páginas.

Em agosto, um outro juiz federal decidiu que o gigante tinha o monopólio de pesquisas online através do Google Chrome e está considerando o pedido do Departamento de Justiça dos EUA para obrigar a venda do mecanismo de busca.

Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de Assuntos Regulatórios do Google, confirmou que a empresa vai recorrer da decisão da magistrada americana.

“Discordamos da decisão do tribunal em relação às nossas ferramentas para editores. Eles têm muitas opções e escolhem o Google porque nossas ferramentas de tecnologia de anúncios são simples, acessíveis e eficazes”, declarou. (ANSA).