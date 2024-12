Justiça do Vietnã confirma pena de morte para magnata do setor imobiliário

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Um tribunal do Vietnã confirmou nesta terça-feira (3) em um julgamento de apelação a pena de morte contra uma empresária do setor imobiliário por seu papel no maior escândalo financeiro já registrado no país do sudeste asiático.

O tribunal da Cidade de Ho Chi Minh determinou que não havia “nenhuma razão” para comutar a sentença proferida em primeira instância contra a empresária Truong My Lan, considerada responsável por uma fraude de 27 bilhões de dólares (163 bilhões de reais)

Lan, de 68 anos, foi condenada à morte em abril por uma fraude contra o Saigon Commercial Bank (SCB) – que segundo os promotores ela controlava.

A empresária apresentou recurso. O julgamento da apelação durou um mês, mas o tribunal de Ho Chi Minh decidiu contra ela. Contudo, ainda é possível que ela evite a pena capital.

O tribunal afirmou nesta terça-feira que, se a empresária devolver três quartos dos bens roubados, a sentença poderia ser comutada para prisão perpétua.

Dezenas de milhares de pessoas que investiram suas economias no SCB perderam dinheiro, o que abalou o país de governo comunista e desencadeou protestos.

Lan, que fundou o grupo imobiliário Van Thinh Phat, declarou que “a forma mais rápida” de devolver os fundos seria “liquidar o SCB e vender nossos ativos para pagar ao SBV (Banco Estatal do Vietnã) e às pessoas”.

