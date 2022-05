Justiça do Trabalho concede liminar e suspende demissões da Caoa Chery em Jacareí

A Justiça do Trabalho concedeu liminar, na tarde de sexta-feira, 27, suspendendo as 446 demissões de funcionários realizadas pela Caoa Chery em sua fábrica de Jacareí (SP). A informação foi divulgada neste sábado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, que entrou com o pedido de liminar. Procurada, a empresa disse que não vai comentar o assunto.

Segundo o sindicato, a decisão é do juiz Lucas Cilli Horta, da 2ª Vara do Trabalho de Jacareí. Na liminar, ele considera que as dispensas coletivas devem ter prévia negociação, considerando-se o impacto social que causam.





As demissões ocorreram na quarta-feira (25), após o sindicato e a empresa não terem fechado acordo em reunião de conciliação no Ministério Público do Trabalho (MPT) local. Nova audiência está marcada para quarta-feira (1º), às 14h.

A empresa propõe pagamento extra de até 15 salários aos demitidos, e a entidade sindical insiste em abertura de um programa de lay-off (suspensão temporária de contratos).

Fábrica será preparada para produzir carros elétricos

A Caoa Chery decidiu fechar sua fábrica até 2025, período em que pretende preparar as instalações para produzir apenas veículos elétricos e híbridos. Ontem, a montadora lançou campanha nas mídias informando que todos os modelos de seu portfólio serão eletrificados até o final de 2023, provavelmente se referindo a produtos importados.

De acordo com o sindicato, se não cumprir a liminar a montadora estará sujeita à multa diária de R$ 50 mil. A entidade afirma ter apurado que a empresa enviou comunicado de demissão para 580 trabalhadores, mas a Caoa Chery informa que realizou 446 cortes.

O sindicato também cobrou dos governos federal, estadual e municipal medidas para barrar o fechamento da fábrica. Na próxima terça-feira (31), ocorrerá uma reunião, convocada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, com o sindicato, a empresa e a Prefeitura de Jacareí. O encontro será no Palácio dos Bandeirantes, às 14h30.