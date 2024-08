Ex-Chiquitita revela que Justiça determinou medida protetiva contra ex: ‘Mau-caráter’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2024 - 8:11 Para compartilhar:

Renata del Bianco, que ficou conhecida por interpretar a personagem Vivi na primeira versão da novela “Chiquititas” (1997), no SBT, publicou vídeos no Instagram para falar sobre o seu ex-namorado, com quem teve um filho, Arthur, há dois meses.

A atriz, que também é mãe de Aurora, de outro relacionamento, contou que se separou do então companheiro quando ainda estava grávida e que agora se sente à vontade para falar sobre o fim do relacionamento pois a Justiça decretou medida protetiva contra o rapaz.

Sem citar nomes, a influenciadora digital chamou o ex, dentre outras coisas, de “mau-caráter” e “canalha”, em um longo relato nos Stories.

+ Glória Perez ironiza medida protetiva de influenciadora contra ex-BBB Davi Brito

“No começo, eu não ia postar nada; eu queria preservar o máximo que pudesse. Mas, quando a justiça decretou a medida protetiva, me senti mais segura para vir aqui e contar para vocês”, iniciou, explicando sua decisão de compartilhar detalhes sobre sua situação.

Renata também comentou sobre suas dúvidas iniciais quanto ao caráter do pai de seu filho. “Cheguei a questionar se ele realmente era esse canalha que eu estava pintando, até que começaram a aparecer ex-namoradas, ex-mulheres e familiares que me mostraram que eu estava certa. Ele não fez mal só para mim, mas para várias pessoas”, relatou.

“Mulheres, entendam: ninguém está aqui para competir com vocês. Não queremos compartilhar; mulheres não devem competir entre si. Precisamos nos unir em sororidade”, afirmou.

A atriz enfatizou que, apesar das dificuldades, o vínculo com seu filho não foi abalado. “De jeito nenhum o vínculo com meu filho foi diminuído; ele só cresceu dentro da minha barriga. Estou completamente apaixonada por essa criança, porque ele foi muito desejado, muito querido e muito amado. Independentemente do que o genitor vai fazer ou deixar de fazer, de como ele vai se importar ou não, isso não me diz respeito. Eu só luto pelos direitos do meu filho, porque meu direito é que ele fique bem longe de mim”, desabafou ela.

Renata finalizou o vídeo agradecendo aos seguidores pelo apoio: “Agradeço a todos que me mandaram mensagens hoje. A prova de que ele não vale nada é que todos eles parecem encantadores até você realmente conhecê-los”.

Assista aos vídeos de Renata Del Bianco abaixo: