Justiça decreta prisão preventiva de reparador físico do Universitario do Peru por racismo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 18:10 Compartilhe

Um juiz de São Paulo ordenou nesta quarta-feira (12) a prisão preventiva do preparador físico do Universitario do Peru, o uruguaio Sebastián Avellino, por atos racistas durante o jogo contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana.

A ordem foi dada após uma audiência de custódia realizada na tarde desta quarta, informou o Tribunal de Justiça de São Paulo em uma mensagem enviada à AFP.

O diretor esportivo do Universitario, Jean Ferrari, afirmou à rádio peruana RPP que a defesa de Avellino, de 43 anos, está “aplicando um habeas corpus” para sua libertação.

“Podemos ter uma resposta em 48 horas (…) ou até em um mês, isso depende de um juiz. Não sabemos exatamente quando vai acontecer e se o resultado será favorável ou desfavorável”, explicou Ferrari.

O caso foi registrado como “preconceito de raça/cor” e o preparador físico pode ser condenado a até cinco anos de prisão.

Avellino foi detido ao final do jogo de ida do mata-mata da Sul-Americana, que o Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena.

Segundo a Polícia Militar de São Paulo, ele “se posicionou na frente da torcida brasileira e simulou ser um macaco”.

Avellino e Universitario negam as acusações. Antes da ordem de prisão preventiva, o clube qualificou a detenção de “arbitrária” e lamentou o fato de o preparador físico ter sido tratado como “criminoso” por conta de uma acusação “distorcida e subjetiva”, que “as autoridades brasileiras deram como certas, sem direito de resposta”.

“Durante todo o jogo, um grupo de torcedores do time local insultou e cuspiu em nossos jogadores e comissão técnica. Essas mesmas pessoas que cometeram impropérios, no final do jogo acusaram o preparador físico de atos discriminatórios”, acrescentou o clube peruano em nota.

O técnico do Universitario, o também uruguaio Jorge Fossati, afirmou que Avellino respondeu às provocações dos corintianos abrindo os braços e tocando no peito, “como se dissesse ‘por que nós?'”.

“Quem o conhece sabe o ser humano e profissional que ele é. As câmeras do estádio não mostraram nada”, afirmou Fossati ao programa de rádio uruguaio “100% Deporte”.

Segundo a PM, Avellino foi levado a uma delegacia e prestou depoimento.

Um advogado e representantes do clube peruano e do consulado do Peru em São Paulo estão oferecendo assistência a Avellino.

Na próxima terça-feira, o Corinthians vai a Lima enfrentar o Universitario no jogo de volta do mata-mata. Quem se classificar vai enfrentar o Newell’s Old Boys da Argentina nas oitavas de final da Sul-Americana.

raa/msi/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias