Justiça decreta prisão de Zé Trovão por falta de pensão alimentícia

Da Redação 29/06/2024 - 10:24

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) decretou a prisão do deputado Zé Trovão (PL-SC) por falta de pagamento de pensão alimentícia. A decisão foi assinada na sexta-feira, 28, pela comarca de Joinville.

Segundo a decisão, o parlamentar deve cerca de R$ 5 mil à ex-esposa em pagamentos destinados ao filho do casal. O parlamentar nega a falta de pagamento e disse que houve um erro no sistema.

A Justiça deu cinco dias para o deputado quitar a dívida. Até lá, o mandado de prisão não deve ser expedido.

A IstoÉ tenta contato com a defesa do parlamentar, mas não obtém retorno. Ao ‘Metrópoles’, o advogado do parlamentar afirmou que a Câmara dos Deputados não fez a distribuição do pagamento da pensão para a ex-esposa.