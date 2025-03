Justiça decreta prisão de ex-namorado de jovem encontrada morta em Cajamar

A Justiça decretou a prisão temporária do ex-namorado da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. O corpo dela foi encontrado nesta quarta-feira, 5, em zona de mata de Cajamar, na Grande São Paulo. O rapaz é um dos suspeitos do assassinato.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, já foram colhidos depoimentos de 14 pessoas, dentre elas, o ex-namorado de Vitória. A identidade do rapaz não foi revelada. A polícia faz buscas para prendê-lo. Até a última atualização desta reportagem, entretanto, ele não tinha sido localizado e é considerado foragido.

Foram requisitados exames periciais e ao Instituto Médico Legal (IML) para o corpo da vítima, o que deve ajudar a esclarecer o que exatamente aconteceu com ela, mas os laudos ainda estão em elaboração.

Entenda o caso

Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite de 26 de fevereiro. Imagens de câmeras mostram a adolescente caminhando pela rua até o ponto de ônibus. Nesse local, ela trocou mensagens com uma amiga e relatou que estava com medo. Segundo testemunhas, Vitória Regina de Sousa foi seguida por um carro com quatro rapazes após descer do ônibus.

As buscas inicialmente concentradas na região onde a jovem foi vista pela última vez foram ampliadas e mobilizaram mais de 100 agentes, drones e cães farejadores, até que se chegasse à zona de mata onde seu corpo foi encontrado.

As imagens de câmeras existentes no provável trajeto feito pela jovem foram analisadas pela investigação. A polícia checou também as placas de veículos que passaram pela rua onde a adolescente foi vista pela última vez, a caminho de casa, no bairro Ponunduva, que fica em área rural.