Justiça decreta prisão de Carlinhos Mendigo por dívida de pensão alimentícia

A Justiça de São Paulo decretou a prisão do humorista Carlinhos Mendigo por não pagar a pensão alimentícia do filho dele, de 11 anos, que mora com a mãe, a ex-bailarina e empresária Aline Hauck, de 31. De acordo com o G1, o valor da dívida já chega a R$ 90 mil.

A decretação da prisão de Carlinhos Mendigo ocorreu na última quinta-feira (3), por decisão da juíza Luciana Simon de Paula Leite, da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional 1 de Santana, em São Paulo (SP). Até o momento, o humorista não foi preso.

Conforme fontes ouvidas pelo G1, a dívida de R$ 91 mil se refere ao período de dezembro de 2017 até 2019. O humorista também responde a outros processos na Justiça de períodos diferentes pela falta de pagamento de pensão ao filho. No total, a dívida pode chegar a R$ 600 mil se os valores forem corrigidos em 2022.

