Justiça decide manter Alexandre Nardoni fora da prisão; entenda

Da Redação 25/05/2024 - 8:34

A Justiça manteve a decisão que permitiu que Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabella em 2008, cumprisse a pena em regime aberto.

No documento assinado pela juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, da 4ª Vara de Execuções Criminais, na sexta-feira, 24, manteve a decisão de deixar Alexandre fora da prisão.

A decisão da Justiça é favorável à progressão de Nardoni ao regime aberto, mas o Ministério Público interpôs um recurso de agravo de execução, solicitando um novo exame criminológico e a realização do Teste de Rorschach à Alexandre Nardoni, além de novo cálculo de pena.

Relembre o caso

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte de Isabella Nardoni. No dia 29 de março de 2008, a criança caiu do sexto andar do Edifício London, na zona norte de São Paulo.

De acordo com a justiça, a criança não caiu da janela acidentalmente, mas foi jogada por Alexandre e Anna Carolina.