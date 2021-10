Justiça decide a favor de Robert De Niro e ator não terá que dividir fortuna de R$ 2,8 bi com ex-mulher

Robert De Niro venceu na Justiça e não terá que dividir sua fortuna de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,8 bilhões) com a ex-mulher, Grace Hightower. Essa quantia foi adquirida pelo ator em Hollywood e em empreendimentos comerciais após o divórcio de Grace.

A ex-mulher de De Niro afirmou que eles fizeram um acordo pré-nupcial em 2004 em que o ator deu o direito a metade de seus ganhos enquanto eles estavam juntos, ou seja, o dinheiro que Robert ganhou após o divórcio seria fruto de bens conjugais. A Divisão de Apelação rejeitou o argumento de Grace, e favoreceu o astro.

Mesmo assim, a ex-mulher de Robert De Niro ainda vai lucrar com a separação. O acordo pré-nupcial diz que o casal devera vender a casa de US$ 20 milhões (R$ 114,2 milhões) e investir US$ 6 milhões (R$ 34,2 milhões) em uma nova casa para que Grace more junto dos dois filhos que teve com o ator. Robert também deverá pagar pensão alimentícia de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) anual para a ex até que ela se case novamente ou um dos dois morra.

