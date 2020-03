Justiça de SP determina marcação de exame de DNA de Silvio Santos

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do UOL, a juíza Cláudia Guimarães dos Santos, da 3ª Vara de Família e Sucessões, Foro de Osasco, em São Paulo, determinou que o IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) realize exame de DNA de Silvio Santos. O caso se deve à investigação de paternidade de Clemozeide Lundgren, que acredita ser filha do dono do SBT.

O colunista ainda informa que com o pedido de DNA expedido, Silvio será intimado por meio de seus advogados. O processo ocorre em segredo de Justiça. De acordo com relatos da mãe de Clemozeide, a filha seria do empresário.

A ação teve ínicio há quatro anos, em Santa Catarina, onde a suposta filha do ‘dono do baú’ reside. Porém, foi transferida para a Comarca de Osasco, por ser onde é a cidade sede da emissora.