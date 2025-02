Justiça dá veredicto em caso emblemático do #MeToo no mundo do cinema na França

Um tribunal de Paris deve decidir, nesta segunda-feira (3), sobre um caso histórico do #MeToo na França, no qual a atriz Adèle Haenel acusa o diretor Christophe Ruggia de tê-la agredido sexualmente entre os 12 e 14 anos de idade. Durante o julgamento, em dezembro, a acusação pediu cinco anos de prisão para o cineasta de 60 anos, mas abriu a porta para que ele cumprisse apenas dois anos em casa e com uma tornozeleira eletrônica. O veredicto está previsto para as 13H30 (9h30 em Brasília). Em 2019, Haenel acusou o diretor de submetê-la a “assédio sexual constante” desde os 12 anos de idade, incluindo “beijos forçados no pescoço” e toques, no início dos anos 2000. O acusado nega o fato. Ruggia a dirigiu em “Les diables”, lançado em 2002, que trata de uma relação incestuosa entre um menino e sua irmã autista. O filme contém cenas sexuais entre crianças e closes do corpo nu de Haenel. Entre 2001 e 2004, a adolescente visitava Ruggia em sua casa quase todos os sábados. A atriz o acusou de encontrar desculpas para acariciar suas coxas e apalpar seus órgãos genitais e seios durante esses encontros. Haenel, que acabou deixando o cinema apesar de ter ganhado dois Césares – o maior prêmio da França – foi a primeira atriz de destaque a acusar o setor de favorecer predadores sexuais. “Tinha que haver um #MeToo francês e era a minha vez”, defendeu-se o cineasta perante o tribunal correcional de Paris, alegando que as acusações de Haenel, de 35 anos, eram “puras mentiras”. O caso faz parte de uma série de revelações que abalaram o mundo do cinema. Gérard Depardieu, 76 anos, será julgado em março acusado de agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021, algo que ele nega. mdh/tjc/jvb/dd/aa