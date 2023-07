Justiça da Itália suspende abatimento de ursos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 16:42 Compartilhe

TRENTO, 14 JUL (ANSA) – A terceira seção do Conselho de Estado da Itália acolheu um recurso cautelar e suspendeu nesta sexta-feira (14) o abate dos ursos JJ4 e MJ5.

A partir de agora, a medida será encaminhada ao tribunal regional de Trentino-Alto Ádige para a marcação da audiência de mérito.

“O dispositivo que dispõe sobre o abate do animal se mostra desproporcional e incompatível com as normas supranacionais e nacionais que exigem a adequada avaliação de medidas intermediárias, sem prejuízo da prisão ordenada para proteção da segurança pública, da ordem de abate o animal”, disseram os magistrados.

Os juízes ainda afirmaram que o quadro normativo supranacional impõe que o “abate represente o último recurso”.

A organização WWF manifestou em uma nota sua “satisfação com a decisão” da Justiça italiana.

A ursa JJ4 está atualmente retida em uma estrutura, enquanto o MJ5 continua livre na natureza.

Os ataques de ursos em áreas protegidas na região causaram grande polêmica na Itália. O último incidente fata ocorrem em abril, quando a JJ4 atacou e matou o italiano Andrea Papi, enquanto ele corria no Monte Peller.

Atualmente, a quantidade de animais no Trentino-Alto Ádige é de cerca de 100 exemplares. (ANSA).

