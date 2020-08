Justiça confirma assembleia de credores da Oi para 8 de setembro

A juíza em exercício Fabelisa Gomes Leal, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, homologou a data de 08 de setembro para a realização da assembleia geral de credores da Oi que irá deliberar sobre o aditamento ao plano de recuperação judicial da companhia.

A assembleia será presencial, no Centro de Convenções SulAmérica, no bairro Cidade Nova, no Rio de Janeiro. O credenciamento terá início às 8h30, e a assembleia, às 11h.

Se não houver quórum, a assembleia será feita em segunda convocação no dia 14 de setembro, no mesmo horário e local.

A juíza acatou as datas sugeridas pelo escritório Wald Advogados, que é o administrador judicial do processo.

