Justiça condena Zezé Di Camargo por ficar 10 anos sem pagar conta de água

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 20:10 Para compartilhar:

O cantor Zezé Di Camargo, 61 anos, foi condenado pela Justiça de Goiás por passar 10 anos sem pagar a conta de água de um imóvel. A Saneago, empresa responsável pelo abastecimento de água e saneamento no estado, entrou com uma ação solicitando a penhora dos valores das contas do sertanejo.

O artista foi condenado pela 7ª Vara Cível. O documento com a decisão judicial diz que Zezé ficou sem pagar as faturas de água e de esgoto entre os períodos de 23/07/1994 e 17/11/2004, segundo publicação no site da Revista Quem, nesta terça-feira, 19.

O valor devido pelo cantor já seria superior a R$ 17,4 mil. Depois de 2004, a dívida passou a ser da Lourenço Construtora e Incorporadora LTDA, que foi condenada por não pagar de 18/11/2004 a 24/10/2008.

A Justiça de Goiás julgou “improcedente a prescrição das faturas correspondentes ao período anterior a 11/01/1993”.

Em nota, a assessoria do cantor disse que Zezé não possui atualmente imóvel em Goiânia, apenas em Araguapaz, outro município do estado, e que acredita que as contas são de um antigo imóvel que ele possuía.

A equipe disse não saber informar se realmente houve penhora do valor na conta bancária do artista.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias