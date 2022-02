Justiça condena Wolf Maya a indenizar aluno expulso de escola só de cueca

O ex-ator da Globo e dono da Escola de Atores Wolf Maya, Wolf Maya, foi condenado pela Justiça a indenizar Ricardo Figueiredo de Oliveira por danos morais em R$ 10 mil. O jovem, que é ex-aluno da instituição, processou o ator após ter sido obrigado a deixar as dependências do local onde a instituição se encontra usando apenas uma cueca e uma blusa.

+ Agnes Nunes lança primeiro álbum: ‘Menina Mulher’

+ ‘Garota verão’: Irmã de Gabigol desafia temperatura e posa de biquíni na neve

A sentença foi dada em primeira instância, e Maya poderá recorrer à decisão. De acordo com os autos do processo, Ricardo Figueiredo de Oliveira foi aluno da Escola de Atores Wolf Maya no Rio de Janeiro entre 2015 e 2018, e seu projeto de conclusão de curso era um filme, o qual ele não poderia comparecer no último dia do cronograma de gravação por causa de uma viagem.

Maya teria ficado extremamente irritado com a ausência de Ricardo, que foi permitido pela assistente de comparecer à escola para adiantar as cenas que não poderia gravar no dia da viagem. Em 7 de junho de 2016, quando o aluno gravaria a última cena, o diretor teria começado a “protelar as gravações, soltando diversas indiretas, dando a entender que o autor da ação teria que desmarcar a viagem”.

Além disso, ele teria mandado o aluno embora. “Saia da minha escola, eu não quero mais ver você na minha frente, suma daqui, não apareça mais aqui nem no Freeway [centro comercial onde se localiza a escola]”, diz o documento. Ainda segundo o documento, Maya teria xingado Ricardo de “seu m*rda, filho da p*ta”, exigido que ele tirasse o figurino, e fosse embora só de cueca e blusa.

Saiba mais