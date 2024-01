Justiça condena Viih Tube a pagar indenização ao ex-padrasto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 9:04 Para compartilhar:

Viih Tube foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a pagar indenização de R$ 8 mil por danos morais ao ex-padrasto, Tiago de Oliveira Sebastião. O empresário foi casado por cinco anos com Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital.

Segundo informações do “Notícias da TV”, o caso foi concluído no dia 24 de outubro de 2023, pelo juiz Pedro Luiz Alves de Carvalho, da 5ª Vara Cível de Sorocaba (SP). Conforme a sentença, Viih Tube prejudicou os negócios de Tiago após difamá-lo no Instagram com o seguinte comentário em uma foto: “Você não tem vergonha na cara, não? Crescer na vida tentando extorquir os outros”.

A reação da ex-BBB teria ocorrido após o empresário pedir partilha de bens com Viviane. Tiago relatou, ainda, que foi ameaçado por Viih após ela descobrir que parte dos bens estavam no nome dela.

Até o momento desta publicação, Viih e sua equipe não se manifestaram sobre o caso.

