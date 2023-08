Justiça condena hacker Valter Delgatti a 20 anos de prisão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 18:09 Compartilhe

A Justiça Federal condenou nesta segunda-feira, 21, o hacker Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão no processo da Operação Spoofing, deflagrada pelo Polícia Federal em 2019. A decisão ainda cabe recurso.

O juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, proferiu a sentença.

Nas investigações, a PF descobriu que Delgatti juntamente com outros acusados interceptaram conversas de integrantes da Operação Lava Jato, como do ex-procurador Deltan Dallagnol, do ex-ministro da Justiça Sergio Moro e do ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

+ Defesa de Bolsonaro vai adotar medidas judiciais contra Delgatti

+ Delgatti aceita fazer acareação com Bolsonaro para comprovar denúncias

Decisão

O juiz, na decisão, afirmou que Delgatti tinha a intenção de comercializar as conversas hackeadas da Lava Jato por até R$ 200 mil à imprensa.

“Só após perceber a resistência de jornalistas a pagarem para ter acesso a este material é que houve um esfriamento inicial no ânimo de Walter de obter numerário pela troca do material”, escreveu o juiz.

A sentença também disse que Walter Delgatti obtinha dados bancários de diversas vítimas e comercializava as informações obtidas em chats especializados.

Prisão

Vale lembrar que Delgatti está preso no entanto devido a outra investigação, na qual apura que o hacker teria recebido dinheiro da equipe da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para invadir sistemas eletrônicos do poder Judiciário.

Com informações da Agência Brasil*

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias