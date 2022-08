Justiça condena estado de São Paulo a pagar R$ 25 mil a pizzaiolo torturado por PMs

Da Redação 05/08/2022 - 8:40 Compartilhe

O estado de São Paulo foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 25 mil por danos morais ao pizzaiolo Weslei da Fonseca Guimarães, de 29 anos. Em 12 de junho de 2020, o jovem foi espancado e torturado por policiais militares durante uma abordagem. As informações são do colunista Josmar Jozino, do Uol.

Na decisão, a juíza Bruna Acosta Alvarez, da 1ª Vara Especial da Fazenda Pública, escreveu que “houve evidente extrapolação dos limites legais pelos policiais militares que realizaram a abordagem, que resultaram em inegáveis danos físicos e morais, a ensejar a responsabilidade do estado”. Ainda cabe recurso contra a decisão.

Weslei havia saído do serviço em uma pizzaria e iria encontrar a namorada quando se deparou com uma blitz da Polícia Militar. O jovem, que estava de moto, parou o veículo em um quarteirão e tentou passar a pé pelo bloqueio, mas foi impedido por um PM.

De acordo com o pizzaiolo, ele tentou explicar que iria encontrar a namorada, mas foi agredido com chute na perna e obrigado a retornar. No caminho de volta, ele foi abordado por policiais militares, que o jogaram no chão e o espancaram. As agressões duraram cerca de 15 minutos.

Os PMs ameaçaram testemunhas e o jovem para que o caso não fosse denunciado. No entanto, um morador gravou parte das agressões e o vídeo viralizou nas redes sociais. Os agentes retornaram para o local onde haviam deixado o jovem e o encontraram ensanguentado ao lado de uma vizinha, que o amparou.

Na sequência, os PMs levaram Wesley, acompanhado da vizinha, para um hospital. Após receber atendimento, o jovem foi levado para o 73º Distrito Policial (Jaçanã). Ameaçado pelos agentes, o pizzaiolo não denunciou os policiais. Ele só relatou o que aconteceu na Corregedoria da Polícia Militar, junto a outras vítimas dos agressores.

Conforme o Ministério Público, um tenente, um sargento e oito soldados da 1ª Companhia do 43º Batalhão foram denunciados pelos crimes de tortura e coação, violação de domicílio e lesão corporal. Weslei sofreu várias lesões, teve de fazer uso de muitos medicamentos e ficou afastado do serviço.