Justiça condena DJ Ivis a oito meses de prisão por agressão contra ex-mulher

A Vara Única Criminal de Eusébio condenou na quinta-feira, 6, Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, a oito meses e oito dias de prisão por agredir a ex-esposa, Pâmella Holanda, em julho de 2021. O MP-CE (Ministério Público do Ceará) declarou nesta segunda-feira, 10, que entrou com recurso para que o artista tenha uma pena mais “severa” devido às “circunstâncias do crime”.

DJ Ivis foi denunciado pelo MP-CE por violência doméstica após agredir Pâmella e ameaçá-la com uma faca de cozinha em julho de 2021. Na ocasião, o artista foi preso preventivamente, mas foi posto em liberdade oito dias depois. Nesta semana, o músico publicou fotos nas redes sociais durante uma viagem a Jerusalém, em Israel.

Após as agressões, Pâmella e DJ Ivis teriam reatado a relação. Apesar disso, o MP-CE considera que uma possível reconciliação do casal não impede a responsabilização do denunciado. “Para a 2ª Promotoria de Justiça do município, a pena deve ser mais severa”, declarou o órgão.

A IstoÉ tentou contato com DJ Ivis e Pâmella Holanda mas não recebeu resposta até o momento de publicação desta notícia. O texto será atualizado caso retorno seja obtido. O espaço segue aberto para manifestação.