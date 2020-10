Justiça condena bolsonarista a pagar R$ 5 mil por assédio contra deputada do PSOL

O bolsonarista Vitor Grané Diniz perdeu um processo movido por ele contra a deputada estadual Monica Seixas (PSOL-SP). Conforme a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele deverá pagar cerca de R$ 5 mil em honorários advocatícios para a parlamentar. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Em junho de 2019, Diniz, que telefonava com frequência para importunar a deputada, foi até o gabinete dela e acabou detido pela Polícia Militar, que foi chamada pela parlamentar.

Após o episódio, ele pediu uma indenização de R$ 35 mil por danos morais. O pedido foi negado. De acordo com a colunista da Folha, a Justiça ainda caracterizou as condutas de Diniz como assédio moral.

Veja também