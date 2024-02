Justiça condena a 10 anos de prisão suspeito de estuprar jovem abandonada na rua após show em MG

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2024 - 16:08 Para compartilhar:

A Justiça condenou a 10 anos, oito meses e 10 dias de prisão Wemberson Carvalho da Silva, de 47, suspeito de ter estuprado uma jovem que havia sido abandonada desacordada no meio da rua após um show do cantor Thiaguinho, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no dia 30 de julho de 2023.

+ MG: polícia indicia dois homens em caso de mulher abandonada e estuprada após show

De acordo com a Band, o motorista do carro de aplicativo que levou a jovem até o bairro Santo André, região noroeste de BH, é acusado pelo crime de abandono de incapaz, porém o processo foi encaminhado ao MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais).

Já o motociclista que ajudou o motorista de aplicativo a retirar a jovem do carro é acusado por omissão de socorro.

Desde 2023, Wemberson está detido no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.

A ISTOÉ entrou em contato com o Fórum de Belo Horizonte para obter mais informações sobre a condenação, mas não houve resposta até o momento.

Relembre o caso

O crime ocorreu na madrugada do dia 29 para o dia 30 de julho de 2023, quando a jovem voltava de um bar após o show.

Do local, ela foi embora com transporte por aplicativo, pedido por um amigo do celular dele, uma vez que o dela estava descarregado. A jovem disse à Polícia Civil que só se lembra de entrar no veículo e depois ao ser acordada, já pela manhã, em um campo de futebol próximo à residência dela.

Em depoimento, o amigo da jovem contou que compartilhou a viagem e enviou mensagem para o irmão da vítima. Já o motorista de aplicativo declarou que a jovem dormiu no carro e que no endereço de destino bateu o interfone em vários apartamentos, além de tentar contato com o amigo dela por diversas vezes, mas sem êxito.

O motorista ainda explicou que, após algum tempo, ao visualizar um motociclista pediu ajuda para retirar a passageira, deixando-a no local e saiu para comprar um isotônico para ela, mas ao retornar, minutos depois, ela já não estava no local.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista chegou com a passageira, tocou o interfone algumas vezes e depois retirou a jovem do carro com a ajuda do motociclista. Pouco tempo depois de ser deixada sozinha na calçada, um homem aparece e a leva nas costas.

O suspeito do estupro foi localizado na casa da mãe dele no mesmo dia do crime. Ele negou os fatos e permaneceu em silêncio na delegacia. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, considerando a vulnerabilidade da vítima que não pode oferecer resistências.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias