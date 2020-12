Justiça condena 14 cúmplices de autores de ataque ao Hebdo

PARIS, 16 DEZ (ANSA) – Um tribunal francês condenou nesta quarta-feira (16) 14 pessoas por crimes que vão desde financiamento do terrorismo até participação de um grupo criminoso por terem ligação com os ataques terroristas contra a redação do jornal satírico Charlie Hebdo e um mercado kosher em Paris, em janeiro de 2015.

A série de atentados começou quando os irmãos Said e Chérif Kouachi invadiram a redação do Charlie Hebdo armados com metralhadoras e assassinaram 11 pessoas, incluindo alguns dos principais cartunistas da publicação.

Ao deixarem o prédio, os Kouachi ainda mataram a sangue frio um policial muçulmano, Ahmed Merabet, que estava deitado ferido na calçada. Dois dias depois do ataque ao jornal, Amédy Coulibaly sequestrou um mercado kosher em Paris e matou quatro indivíduos.

Antes disso, ele já havia assassinado uma policial durante uma troca de tiros. O saldo daqueles três dias de terror em janeiro de 2015 foi de 17 vítimas, sem contar os agressores, todos mortos pela polícia.

Hoje, a justiça determinou que os três terroristas tiveram auxílio das 14 pessoas, entre elas Hayat Boumeddiene, uma ex-parceira de Coulibaly que foi condenada a 30 anos de prisão por financiar o terrorismo e pertencer a uma rede criminosa.

As acusações relacionadas com o terrorismo foram retiradas de seis réus. Todos foram considerados culpados de crimes menores.

Alguns jornalistas do Charlie Hebdo deram seu testemunho durante o julgamento. (ANSA)

