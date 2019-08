Justiça concede prisão domiciliar a condenado por morte do menino João Hélio

Rio – A Justiça do Rio concedeu, na última sexta (23), prisão domiciliar a Carlos Roberto da Silva, um dos quatro condenados pela morte do menino João Hélio, arrastado por sete quilômetros por ruas da Zona Norte, em 2007. Condenado a 39 anos de prisão, ele ganhou o direito a cumprir pena em Prisão Albergue Domiciliar (PAD), com monitoramento eletrônico.

De acordo com a decisão, o condenado, que foi liberado nesta quinta-feira, deverá se recolher em casa das 22h às 6h, bem como permanecer em casa, em tempo integral, nos dias de folga, incluindo sábados, domingos e feriados; se apresentar bimestralmente a Justiça; não poderá se ausentar do estado sem autorização judicial e qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada.

Morte chocou o país

Com seis anos na época, João Hélio estava com a mãe e a irmã passando de carro pela rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, quando bandidos anunciaram o assalto. As duas desceram do carro mas o menino ficou preso ao cinto de segurança. Elas tentaram retirá-lo, mas os bandidos arrancaram com o menino pendurado pelo veículo.

João Hélio foi arrastado por vários bairros e não resistiu aos ferimentos. Os criminosos abandonaram o veículo em Cascadura, também na Zona Norte