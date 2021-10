Justiça concede liberdade a cirurgião plástico acusado de estupros no RS

A Justiça concedeu liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, ao cirurgião plástico Klaus Brodbeck, liberado na terça-feira (26), do Complexo Penitenciário de Canoas, no Rio Grande do Sul. As informações são da Folha.

Brodbeck estava preso desde julho, acusado de ter abusado sexualmente de dezenas de pacientes, inclusive menores de idade. Entre as medidas cautelares, está a proibição de que o médico tenha contato com quaisquer vítimas ou testemunhas do processo.

De acordo com a juíza Rosália Huyer, da 2ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, a prisão do cirurgião ocorreu quando o caso se encontrava em fase de inquérito policial.

Ela diz que Brodbeck é alvo de um processo no Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul) e está temporariamente proibido de exercer a medicina.

“Autoria e materialidade indiciárias se fazem presentes, mas nenhum dos outros motivos que ensejavam o acusado a responder este processo em prisão cautelar vigoram neste momento processual. Como já analisado acima, o acusado está impedido de trabalhar —e é no trabalho que o mesmo a princípio cometia o(s) delito(s), — portanto não gera perigo sua liberdade e não coloca em risco a ordem pública, pois a reiteração criminosa está obstada pelo não exercício da medicina”, afirma a juíza.

Em setembro, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou Brodbeck por crimes ocorridos entre 2005 e 2021 contra 18 mulheres. De acordo com a promotoria, ele teria cometido ao menos 34 vezes crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual e atentado violento ao pudor.

Saiba mais