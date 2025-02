Justiça concede indenização vitalícia mensal a viúva de Vladimir Herzog

A Justiça Federal concedeu, nesta terça-feira, dia 4, uma indenização vitalícia no valor de R$ 34.577,89 para a publicitária Clarice Herzog, de 83 anos. Ela é viúva do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pela ditadura militar em 1975.

A decisão foi tomada pelo juiz Anderson Santos da Silva, da 2ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, mas a sentença ainda não é definitiva. A União Federal, ré no caso, pode contestar a decisão nos autos do processo.