Justiça cobra urgência em perícia de celular de policial que matou petista

O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu (PR), cobrou urgência na conclusão da perícia no celular do policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. O agente foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado pelo assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, no último dia 9.







Conforme informações do Uol, na segunda-feira (25), o magistrado estabeleceu prazo de dois dias para que as autoridades forneçam informações sobre a elaboração do laudo.

A Justiça do Paraná ainda aguarda a conclusão do exame complementar de leitura labial no vídeo gravado, para verificar o que foi dito pelos envolvidos na cena do crime. O prazo para a conclusão desses laudos é na sexta-feira (29).

Na terça-feira (26), o laudo de confronto balístico foi anexado ao processo. Os peritos do Instituto de Criminalística do Paraná concluíram que o bolsonarista deu ao menos três tiros no local do crime. Arruda reagiu à ação disparando 13 vezes, informou o exame.

O laudo aponta ainda que as pistolas semiautomáticas dos dois estavam em perfeito estado de funcionamento.

Relembre o caso

Marcelo Arruda, que era guarda municipal e dirigente do PT local, estava celebrando seu aniversário de 50 anos em um clube de Foz do Iguaçu com amigos e familiares em uma festa temática de apoio ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.