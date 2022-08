Justiça chinesa condena mulher a pagar quase R$ 3 milhões para esposa de amante

Da Redação 03/08/2022 - 1:44 Compartilhe

A Justiça da China condenou uma mulher a indenizar a esposa de seu amante em cerca de R$ 3 milhões. A traída entrou com um processo pedindo que “devolvesse todos os bens materiais recebidos durante o relacionamento extraconjugal”. As informações são do jornal South China Morning Post.

De acordo com a publicação, foi exposto que Wang e Li eram casados desde 1991. Em 2008, Wang iniciou uma relação extraconjugal com uma mulher identificada como Xiaoxia. Sua esposa, Li, porém, só descobriu em 2020, ao analisar as contas do marido.

Wang, então, admitiu o caso e confessou que teve um filho com a amante. No tribunal, foi visto que ele transferiu cerca de R$ 1,2 milhão para a amante entre 2013 e 2020, além da compra de dois apartamentos e um carro de aproximadamente R$ 680 mil.

A amante, Xiaoxia, alega que nunca soube que Wang era casado e que o dinheiro era para pensão alimentícia. Como Li não deu consentimento para Wang gastar os bens conjuntos, como garante a lei chinesa, a amante vai devolver todo o valor gasto pelo homem.