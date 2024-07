Justiça chilena absolve empresário acusado de matar modelo brasileira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 14:37 Para compartilhar:

A Justiça chilena absolveu no dia 25 de junho o empresário Rodrigo del Valle Mijac, acusado de matar a modelo brasileira Nayara Vit, de 33 anos, que faleceu após cair do 12º andar de um edifício no bairro Las Condes, área nobre da capital Santiago, em 2021. Apesar de pouco conhecida pelo público brasileiro, a mulher era considerada uma celebridade no país, local onde residiu por 16 anos.

O veredicto em favor do empresário foi concedido pelo Terceiro Tribunal de Julgamento Penal Oral de Santiago no dia 25 de junho. Segundo as autoridades, não houve provas o suficiente para que Mijac fosse condenado. Conforme a decisão, existiu uma “evidente falta de rigor” no início das investigações. A leitura da sentença está marcada para o dia 15 de julho.

De acordo com o jornal La Tercera, o Ministério Público pedia uma condenação de 20 anos ao empresário, que estava preso desde abril de 2023. A entidade se mostrou tranquila em relação ao trabalho feito com “muito esforço” nas investigações.

O empresário afirmou às autoridades que estava na sala quando a mulher teria passado correndo e se atirado da sacada do apartamento. Apesar disso, a babá que trabalhava para a modelo relatou que ouviu gritos, o barulho de um vaso se quebrando, além de duas limpezas terem sido realizadas no imóvel e a mobília trocada de lugar.