Justiça britânica condena 3 por desordens em atos extremistas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2024 - 13:01 Para compartilhar:

LONDRES, 7 AGO (ANSA) – A Justiça do Reino Unido emitiu nesta quarta-feira (7) as primeiras condenações por desordens promovidas por grupos de ultradireita no Reino Unido, na esteira de um ataque a faca que matou três meninas de seis a nove anos em Southport, na Inglaterra.

Militantes de extrema direita disseminaram a informação falsa de que o autor do esfaqueamento, um jovem de 17 anos chamado Axel Rudakubana, era um imigrante muçulmano, desencadeando protestos violentos contra imigrantes – Rudakubana nasceu em solo britânico, filho de ruandeses, e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista.

O Tribunal de Liverpool condenou Derek Drummond, 58, a três anos de prisão por ter agredido um agente durante uma manifestação em Southport; Declan Geiran, 29, a dois anos e meio por ter queimado uma viatura policial; e Liam Riley, 41, a 20 meses de reclusão por violação da ordem pública agravada por ódio racial. Os dois últimos participaram de protestos de extrema direita em Liverpool.

Novas manifestações anti-imigrantes estão previstas para esta quarta-feira em todo o país, e mais de 400 militantes já foram presos desde o fim de julho.

Milhares de policiais estão mobilizados para enfrentar aquela que é a primeira crise sob a gestão do premiê trabalhista Keir Starmer, no poder desde 5 de julho, após 14 anos de governo conservador. Quem praticar atos de violência “sentirá o peso da lei”, prometeu o primeiro-ministro.

Uma pesquisa realizada pelo instituto YouGov mostrou que 47% dos britânicos acreditam que os extremistas de direita se tornaram uma “grave ameaça” para o país, aumento de 15 pontos em relação a um levantamento feito em fevereiro. O índice já é semelhante à preocupação da população com radicais islâmicos, tidos como uma ameaça por 52% dos entrevistados. (ANSA).