Justiça britânica bloqueia projeto de primeira mina de carvão em 30 anos

13/09/2024 - 10:19

A Justiça britânica anulou uma autorização concedida pelo governo conservador anterior para um projeto de operação da primeira mina de carvão em 30 anos no Reino Unido, em Whitehaven, no nordeste da Inglaterra.

“A suposição é de que a mina proposta não resultaria em um aumento líquido nas emissões de gases de efeito estufa (…) é legalmente falha”, concluiu o juiz da Alta Corte de Londres em sua decisão.

Este projeto de mina subterrânea de carvão metalúrgico no condado de Cumbria teve a aprovação do anterior governo conservador no final de 2022, que foi contestado por duas reclamações, uma delas do grupo ambiental Friends of the Earth.

O carvão é uma das fontes de energia mais contaminantes e um dos principais contribuintes para o aquecimento global. Além disso, sua produção também é uma fonte importante de metano, que escapa das minas por meio de pedreiras a céu aberto e rachaduras no solo.

O governo trabalhista do Reino Unido também anunciou em agosto que não defenderia judicialmente o desenvolvimento do polêmico campo de petróleo e gás de Rosebank no Mar do Norte, também aprovado pelo governo conservador anterior.

