Justiça boliviana emite mandado de prisão contra Evo Morales

LA PAZ, 17 JAN (ANSA) – A Justiça boliviana emitiu nesta sexta-feira (17) um mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales por seu suposto relacionamento amoroso com uma adolescente enquanto estava no poder do país.

De acordo com o juiz do tribunal de Tarija, a decisão foi tomada após o ex-mandatário não ter atendido pela segunda vez a intimação de comparecer perante o magistrado para responder às acusações de violência sexual contra uma menor de idade e tráfico de pessoas.

Além de ordenar a prisão do ex-chefe de Estado, as autoridades da nação sul-americana também solicitaram a apreensão preventiva de todos os bens de Morales.

Fundador e líder de longa data do Movimento ao Socialismo (MAS), Morales está sob investigação desde outubro passado por um suposto relacionamento íntimo com uma garota de 15 anos, com quem também teve um filho em 2016.

Morales defende que as acusações contra ele fazem parte de um complô para impedi-lo de retornar à política. (ANSA).