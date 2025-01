Justiça autoriza prisão temporária do segundo envolvido em homicídios em assentamento

A Justiça acatou, na tarde deste domingo, 12, o pedido de prisão temporária da Polícia Civil de São Paulo contra mais um suspeito envolvido na morte de dois homens, de 28 e 52 anos, num assentamento do MST em Tremembé. No ataque na última sexta-feira (10), outras seis pessoas ficaram feridas. A Secretaria de SegurançaPública do Estado afirmou que as diligências prosseguem para prender este segundo homem e os demais envolvidos.

Já em relação ao ‘Nero do Piseiro’, preso neste sábado, 11, sua prisão temporária foi decretada e ele permanecerá detido, pelo menos, por 30 dias. Ele foi apontado como mentor intelectual do crime e já tinha antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo. A motivação do crime teria sido um desentendimento sobre a negociação de um terreno na área do assentamento. Ele foi reconhecido por testemunhas que viram os criminosos chegando ao local em carros e motos e momentos depois, começaram a atirar.

Um terceiro homem ainda foi preso logo após o crime por equipes da Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo. Contudo, até o momento, a ligação direta com o crime foi descartada, pois há indícios de que ele teria ido ao local para prestar socorro às vítimas.

A investigação está a cargo da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté. O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté.