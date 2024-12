Justiça autoriza arrombamento para retirar ex do apóstolo Rina de sede da igreja Bola de Neve

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 16:00 Para compartilhar:

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) expediu um mandado de reintegração de posse nesta quinta-feira, 12, da Bola de Neve Church após a pastora Denise Seixas, ex-esposa do fundador da associação, Rinaldo Luis de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, invadir a sede da entidade em 29 de novembro.

Conforme o mandado expedido pela juíza Isabela Canesin, da 12ª Vara Cível de São Paulo, Denise tem 15 dias para apresentar defesa por intermédio de um advogado. Ainda, a magistrada autorizou que a Polícia Militar realize um “arrombamento, caso necessário”, para cumprir a determinação judicial.

Após a morte do apóstolo Rina em um acidente de moto no interior de São Paulo em 17 de novembro, se iniciou uma disputa pelo comando da Bola de Neve Church. Segundo a instituição, a pastora e cantora gospel Denise Seixas, ex-esposa do fundador da igreja que pediu medidas protetivas contra o religioso após denunciá-lo por violência psicológica, invadiu a sede na tentativa de assumir a presidência da entidade.

Segundo o mandado do TJ-SP, a partir de elementos apresentados pela Bola de Neve, foi possível apontar que Denise teria renunciado ao cargo de vice-presidente da associação, que ocupava antes do divórcio, e outros representantes foram escolhidos pela entidade.

A ação é movida pela pessoa jurídica da Igreja Bola de Neve. O site IstoÉ tentou contato com a defesa de Denise, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta notícia. O espaço segue aberto para manifestação.