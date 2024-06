Justiça argentina inicia julgamento de brasileiro por tentar matar Cristina Kirchner

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2024 - 8:37 Para compartilhar:

A Justiça argentina inicia nesta quarta-feira, 26, o julgamento do brasileiro Fernando Sabag Montiel por tentar matar a ex-presidente do país Cristina Kirchner, em 2022. Ele apontou uma arma para o rosto da então vice-presidente e apertou o gatilho, mas o disparo falhou.

Os magistrados devem julgar os três réus, que são o brasileiro, sua ex-namorada e o seu empregador como vendedores ambulantes. Causas ideológicas e possíveis apoios de financiadores não serão abordados no julgamento.

Para o advogado Marcos Aldazábal, que representa Cristina Kirchner, deixar esses temas de fora faz com que a investigação chegue incompleta ao tribunal, pois ainda não se sabe a verdadeira motivação do ataque.

As audiências do caso serão realizadas todas as quartas-feiras em um processo que pode durar até um ano. As audiências contarão com mais de 300 testemunhas, incluindo Cristina Kirchner.

O brasileiro

Fernando Sabag atuava como vendedor de doces e, no dia 1° de setembro de 2022, tentou atacar Kirchner em frente à casa dela, localizada em Buenos Aires. Ele se misturou entre centenas de apoiadores, se aproximou da ex-presidente e atirou a arma para o rosto dela. O brasileiro foi contido e preso no local.

A então namorada, Brenda Uliarte, acompanhou Fernando até o local do incidente e acabou sendo presa dias depois, assim como Nicolás Carrizo, que empregou o brasileiro como vendedor de doces e foi identificado como possível mandante do ataque.

Outras pessoas detidas como suspeitas de envolvimento no caso foram liberadas à medida que avançava a investigação.