Justiça absolve Thiago Brennand de sentença a oito anos de prisão por estupro

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) absolveu o empresário Thiago Brennand, de 44 anos, de uma condenação a oito anos de prisão por estupro. O réu foi acusado de ter forçado uma massagista a ter relações sem preservativo em Porto Feliz (SP) – cidade localizada a cerca de 120 quilômetros da capital paulista – em 2022.

Apesar da decisão, o homem continua detido preventivamente na P2 de Tremembé (SP) por outras três sentenças de abuso sexual. As informações são da “Folha de S. Paulo”.

De acordo com o desembargador Aguinaldo de Freitas Filho, relator do caso, não ficou comprovado o ato de violência ou de grave ameaça. Segundo o magistrado, a vítima relatou diferentes versões sobre o início da agressão sexual. “Suas palavras não são firmes e coesas para embasar uma condenação do acusado”, apontou a autoridade.

A defesa da vítima ainda pode recorrer da decisão.

O site IstoÉ tentou contato com Roberto Podval, advogado do empresário, para obter um posicionamento sobre a decisão, mas não recebeu retorno até o momento de publicação desta notícia. O espaço segue aberto para manifestação.

Outras condenações de Thiago Brennand

O empresário já foi condenado por estupro e sofreu uma outra sentença por violência contra a mulher. Na primeira, o juiz Israel Salu, de Porto Feliz, impôs pena de 10 anos e seis meses de prisão ao empresário pelo crime sexual cometido contra uma ex-namorada americana.

Além disso, Brennand foi condenado a um ano e oito meses pela agressão contra a modelo Alliny Helena Gomes, em agosto de 2022, dentro de uma academia de luxo em São Paulo.