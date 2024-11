Justiça absolve Samarco, Vale e BHP pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2024 - 11:58 Para compartilhar:

A Justiça brasileira absolveu, nesta quinta-feira (14), as mineradoras Samarco, Vale e BHP do rompimento de uma barragem em 2015 que matou 19 pessoas e causou a maior tragédia ambiental da história do país.

A decisão de um tribunal regional de Belo Horizonte (sudeste) afirma que as provas analisadas não foram “determinantes” para estabelecer a responsabilidade dos acusados.

“Os documentos, laudos e testemunhas ouvidas para a elucidação dos fatos não responderam quais as condutas individuais contribuíram de forma direta e determinante para o rompimento da barragem de Fundão”, afirma a decisão obtida pela AFP.

“E, no âmbito do processo penal, a dúvida – que ressoa a partir da prova analisada no corpo desta sentença – só pode ser resolvida em favor dos réus”, escreveu a juíza Patricia Alencar Texeira.

A decisão responde a uma denúncia criminal do Ministério Público contra as empresas mineradoras e vários dos seus dirigentes.

ll/app/nn/fp/aa