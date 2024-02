Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 22:29 Para compartilhar:

O ministro das Comunicações escreveu há pouco nas redes sociais que o Brasil perde mais uma referência no mundo dos negócios: o empresário Abilio Diniz, que fez história com o Pão de Açúcar. Abilio faleceu neste domingo, aos 87 anos, na capital paulista. “Também exemplo de dedicação e de esperança em um País melhor. Que Deus o receba no Reino e conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor.”

