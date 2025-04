Juscelino Filho decide pedir demissão do Ministério das Comunicações

O ministro das Comunicações do governo federal, Juscelino Filho (União Brasil), decidiu pedir demissão do Ministério das Comunicações após acusações da Procuradoria-Geral da República sobre desvio de emendas parlamentares.

Na última terça-feira, 8, a PGR apresentou uma acusação ao STF (Supremo Tribunal Federal) por suspeitas de que Juscelino teria desviado emendas durante seu mandato como deputado federal. A irregularidade seria destinada à pavimentação de ruas em Vitorino Freire (MA) – cidade comandada pela irmã do ex-ministro.

Assim que a acusação foi apresentada, Juscelino se declarou inocente e classificou a decisão como uma “ação política”.

A demissão do político segue o ritmo das reformas ministeriais articuladas pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o primeiro semestre de 2025. Trata-se do sétimo ministro demitido desde o início do terceiro governo do petista.

Além da denúncia da PGR, as relações do ex-ministro já eram abaladas por alianças incertas entre sua sigla (União Brasil) e o Planalto.