Juscelino: Conectividade nas escolas estará no novo PAC, que será lançado na sexta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 17:13 Compartilhe

O programa do governo federal para levar conectividade para as escolas públicas de todo o País, com investimentos totais de R$ 6,5 bilhões, vai fazer parte do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), que será lançado na sexta-feira. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro das Comunicações, Juscelino Filho. “O objetivo é prover internet com velocidade suficiente para uso pedagógico, em 100% das escolas públicas brasileiras”, afirmou, durante entrevista ao vivo transmitida pela revista Exame.

O programa é fruto de uma parceria entre os ministérios das Comunicações e da Educação. Ao todo, cerca de 140 mil escolas serão atendidas com conexão wi-fi de no mínimo 50 Mbps (megabyts por segundo). Parte dos investimentos, R$ 3 bilhões, virá dos recursos que já foram arrecadados pelo último leilão do 5G. O projeto também contará com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

O ministro explicou que o acesso à internet será oferecido por meio de fibra ótica para as escolas que estejam em um raio de até 20 quilômetros ‘das espinhas dorsais’ redes já instaladas nas regiões. Para escolas em pontos mais distantes, o acesso pode acontecer por meio da contratação de planos de internet por satélite, por exemplo.

“Vamos chegar com conectividade e velocidade adequada, seja por fibra ótica, seja por satélite, ou outras formas de tecnologia”, disse Juscelino. Segundo o ministro, já existem projetos piloto em andamento, e a meta é chegar a todas as escolas até o fim de 2026. “Estamos conversando com operadoras e vários atores para organizar o cronograma e atuar de forma rápida”, emendou, referindo-se a empresas de porte nacional e local.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias