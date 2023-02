Juros sobem com cautela externa e após dado de serviços acima do esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 9:26 Compartilhe

Os juros futuros têm leve alta na manhã desta sexta-feira, 10, especialmente os longos, em linha com o dólar e alta dos rendimentos dos Treasuries em dia de cautela no exterior. Nos curtos, o viés é de alta após o volume de serviços prestados, medido pelo IBGE, ter subido 3,1% em dezembro ante novembro, acima do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de queda de 0,2% a expansão de 2,2%, com mediana de 1,1%. Às 9h10 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,21%, de 13,12% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,94%, de 12,86%, e o para janeiro de 2024 subia para 13,46%, de 13,42% no ajuste de quinta-feira. No mesmo horário, o dólar à vista tinha alta de 0,25%, a R$ 5,2922.





