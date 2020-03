Juros sobem após RTI repetir cautela da ata e com exterior

A manhã desta quinta-feira, 26, é de alta dos juros futuros. Os longos sobem ao redor de 20 pontos, após despencarem cerca de 90 pontos, em dia negativo no exterior. Os curtos têm leve avanço, de cerca de 4 pontos, após o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) trazer mensagem similar à da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), voltando a falar de cautela e reafirmando que novas informações serão essenciais para as próximas decisões de política monetária.

Um dos destaques foi o corte da previsão para Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 2,2% para zero, considerada “extremamente otimista” por economistas da Renascença DTVM. “Conforme forem sendo divulgados indicadores extremamente negativos de nossa economia, o Copom será forçado a ser mais atuante em sua política monetária por meio de corte da taxa Selic”, afirmam em nota a clientes.

Às 9h37, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 3,44%, de 3,40% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2022 exibia 4,54%, de 4,50%, enquanto o vencimento para 2025 marcava 7,59%, de 7,46% no ajuste anterior.