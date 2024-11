Juros renovam máximas e trechos curto e intermediário já operam a 14%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2024 - 12:40 Para compartilhar:

Os juros futuros ampliaram há pouco o ritmo já acelerado de alta nos principais vértices da curva, com algumas taxas já chegando aos 14%. Todos os vencimentos avançam mais de 30 pontos-base. O movimento segue amparado na reação negativa do mercado aos anúncios fiscais do governo, especialmente o aumento da isenção de Imposto de Renda para a faixa de até R$ 5 mil.

Às 12h27, o DI para julho de 2026 tinha taxa de 14,02%, máxima, de 13,711% ontem no ajuste.

A do DI para janeiro de 2027, também na máxima, projetava 14,01%, de 13,66% ontem no ajuste.