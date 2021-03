Juros longos sobem e curva inclina mais com cautela fiscal, covid e exterior

Como antecipado, os juros futuros longos começaram esta segunda-feira, 29, em alta, em linha com o dólar e impulsionados pela cautela fiscal com o Orçamento de 2021, com a crise sanitária com a pandemia e ruídos políticos. Os médios têm alta mais moderada e os curtos operam estáveis.

Segundo economistas da Renascença DTVM “o incômodo com a situação política, fiscal, sanitária e econômica do Brasil respalda” uma abertura de taxas, além do contexto global de desvalorização da maior parte dos ativos de risco, afirmam em nota a clientes.

Às 9h16 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 8,76%, de 8,69% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 6,57%, de 6,53%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 marcava 4,72%, de 4,73% no ajuste de sexta-feira (26).

Veja também