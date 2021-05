Juros longos mantêm viés de baixa na estendida; dólar futuro sobe a R$ 5,33

Os juros futuros encerraram a sessão estendida desta terça-feira com viés de queda no trecho mais longo, mantendo o movimento visto no pregão regular, em meio à baixa dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

O DI para janeiro de 2022 saiu de 4,995% no ajuste a 5,005% no encerramento da sessão estendida. O janeiro 2025 terminou em 8,15%, mesmo nível do ajuste, e o janeiro 2027 recuou de 8,76% a 8,75%.

O dólar futuro avançou 0,34%, a R$ 5,3395 (+0,34%), movimento semelhante ao da moeda à vista e às divisas emergentes nesta tarde. O volume de negócios foi de 13,1 bilhões.

